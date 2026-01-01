В Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+": как воспользоваться

С 1 января в Украине стартует национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья "Скрининг здоровья 40+".



Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, программа позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и своевременно выявлять риски хронических болезней. Стоимость скрининга охватывает государство.

Согласно условиям программы каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат в приложении "Действие" персональное приглашение на скрининг своего здоровья на 30-й день после дня рождения.

После того, как приглашение будет принято, на Действие.Карту зачислят 2000 грн, которые можно использовать только на прохождение проверки своего здоровья.

Для тех, кто не пользуется Действием, будет доступен альтернативный путь получения этих денег через банки и ЦНАПы.

Предполагается, что приложение поможет выявить болезни на ранних этапах или вообще не допустить их.

Что предполагает скрининг

Министерство здравоохранения сообщает, что скрининг здоровья включает:

анкетирование участника скринингов здоровья и стандартизированную оценку рисков (в том числе сердечно-сосудистый риск, риск сахарного диабета 2 типа, употребление табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);

физикальное обследование, охватывающее измерение артериального давления (в том числе домашний или суточный мониторинг артериального давления), частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрия (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;

лабораторные исследования, в частности липидограмму, гликированный гемоглобин (HbA1c), и по показаниям измерения показателей функции почек (креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, альбумин/креатинин мочи) и электролитов (натрий, калий);

инструментальные обследования по показаниям, в частности, электрокардиографию и суточный/домашний мониторинг артериального давления;

индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни (питание, физическая активность, контроль массы тела, отказ от табака и уменьшение употребления алкоголя);

оформление в случае необходимости электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

сопровождение после проведения скрининга здоровья участника скринингов здоровья, включая дистанционную связь, использование средств и методов телемедицины для уточнения плана действий в группах высокого риска, контроля выполнения направлений и внесения всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях вне зависимости от места регистрации.

Всего на программу национального скрининга 40+ в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн.

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", что должно обеспечить раннее выявление ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев.