В Україні стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+": як скористатися

З 1 січня в Україні стартує національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя "Скринінг здоров’я 40+".



Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, програма дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Відповідно до умов програми, кожен українець та українка віком від 40 років отримають у застосунку "Дія" персональне запрошення на скринінг свого здоров’я на 30-й день після дня народження.

Після того, як запрошення буде прийнято, на Дія.Картку зарахують 2000 грн, які можна буде використати лише на проходження перевірки свого здоров’я.

Для тих, хто не користується "Дією", буде доступний альтернативний шлях отримання цих грошей через банки та ЦНАПи.

Передбачається, що програма допоможе виявити хвороби на ранніх етапах або взагалі не допустити їх.

Що передбачає скринінг

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що скринінг здоров’я включає:

анкетування учасника скринінгів здоров’я та стандартизовану оцінку ризиків (зокрема серцево-судинний ризик, ризик цукрового діабету 2 типу, вживання тютюну та алкоголю, рівень тривоги і депресії);

фізикальне обстеження, що охоплює вимірювання артеріального тиску (зокрема за потреби домашній або добовий моніторинг артеріального тиску), частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, антропометрію (маса тіла, зріст, індекс маси тіла, окружність талії), збір скарг і клінічних симптомів;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму, глікований гемоглобін (HbA1c), та за показаннями вимірювання показників функції нирок (креатинін із розрахунком швидкості клубочкової фільтрації, альбумін/креатинін сечі) та електролітів (натрій, калій);

інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та добовий/домашній моніторинг артеріального тиску;

індивідуальне профілактичне консультування з наданням рекомендацій щодо змін способу життя (харчування, фізична активність, контроль маси тіла, відмова від тютюну та зменшення вживання алкоголю);

оформлення в разі потреби електронних направлень до лікарів-спеціалістів для подальшої діагностики та лікування за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

супровід після проведення скринінгу здоров’я учасника скринінгів здоров’я, включно з дистанційним зв’язком, використанням засобів та методів телемедицини для уточнення плану дій у груп високого ризику, контролем виконання направлень та внесенням усіх результатів до електронної системи охорони здоров’я.

Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних медичних установах, незалежно від місця реєстрації.

Всього на програму національного скринінгу 40+ в держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

Раніше уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що має забезпечити раннє виявлення ключових причин зниження тривалості й якості життя українців.