Программа медицинских гарантий на 2026 год: на что будут тратить 191,6 млрд грн

больница
Финансирование первичной медицинской помощи возрастет до 29,5 млрд. грн.

31 декабря правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрено более 191,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, финансирование первичной медицинской помощи возрастет до 29,5 млрд грн, а капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медиков - до 1007,3 грн. Глава правительства напомнила, что около 29,8 млн человек имеют декларации с семейными врачами.

Свириденко подчеркнула, что в Программе медицинских гарантий на 2026 год правительство сделало акцент на сердечно-сосудистые заболевания:

  • 3,2 млрд грн предусмотрено на лечение инсультов,
  • 1,5 млрд грн заложено на лечение инфарктов.

Также обновлены тарифы на кардиохирургию, в частности коронарное шунтирование, а также усилена поддержка детской кардиохирургии.

Финансирование экстренной медицинской помощи растет до 12,7 млрд грн, программы "Доступные лекарства" - до 8,7 млрд грн.

Кроме того, увеличены расходы на лечение тяжелых ранений, реабилитацию после травм, инсультов и инфарктов, а также стационарную психиатрическую помощь.

В Программе медицинских гарантий на 2026 год также вводится новый пакет для детей до четырех лет в самых уязвимых жизненных обстоятельствах с круглосуточной медицинской помощью и профессиональным уходом.

Свириденко отметила, что Программа медицинских гарантий на 2026 год охватывает 46 пакетов медицинских услуг и остается ключевым инструментом доступной и безвозмездной медицинской помощи для украинцев.

Премьер-министр сообщила, что в 2025 году программой воспользовались 23,8 млн украинцев. В общей сложности было предоставлено 191,5 млн медицинских услуг — от консультаций семейного врача до сложных операций, лечения инсультов, инфарктов, онкологии и реабилитации.

Программа медицинских гарантий уже 8 лет и обеспечивает основную стратегию государства в сфере здравоохранения.

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", которая должна обеспечить раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и расстройств ментального здоровья - ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев. Программа заработает с 1 января 2026 года

Автор:
Светлана Манько