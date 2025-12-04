Во Львове построят первый в Украине дом для онкопациентов, приезжающих на лечение

Во Львове начинается реализация уникального социального проекта: будет построен первый в Украине дом для онкопациентов, приезжающих на лечение. Строительство осуществляется на средства международных партнеров и является частью расширения сотрудничества с Японией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Дом построят по модульной японской технологии. Здесь смогут бесплатно проживать люди, проходящие химиотерапию или другие виды лечения, обеспечивая им комфорт и поддержку во время терапии.

Для реализации этого проекта Львов подписал Меморандум о сотрудничестве с DAIWA House Group.

Это решение, как говорится, будет иметь реальный и быстрый результат, демонстрируя поддержку социальной сферы.

Сотрудничество с Хиросимой

Мэр Львова провел важную встречу с мэром Хиросимы Казуми Мацуи. Стороны обсудили вопросы устойчивости городов во время войны и восстановления Украины.

Мэр Хиросимы подтвердил готовность делиться своим опытом и уже готовит отдельное заседание, посвященное украинским общинам.

Кроме того, города договорились о партнерстве между японской школой Naimista и львовским Будоканом, которая начнется с совместных онлайн-встреч, а в дальнейшем перерастет в обмены и стажировку.

Ранее во Львове построили школу с помощью 3D-принтера. Школа на улице Варшавской рассчитана на 4 класса и 100 учащихся. Она полностью инклюзивна, имеет теплый пол, современный просторный холл с небольшим скалодромом, светлую учительскую и новую мебель.