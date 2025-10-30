Реконструкция больниц: Украина получит 50 млн. евро под гарантии Евросоюза

Украина получит около 50 млн. евро на реконструкцию больниц под гарантии Евросоюза. Заведения для реализации проекта начнут изымать после окончательного подтверждения наличия финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ориентировочно 50 млн евро планируется направить на реконструкцию больниц, которые получили значительные повреждения в результате военных действий или работают с повышенной нагрузкой.

Речь идет, прежде всего, о больницах, обслуживающих в том числе внутренне перемещенных лиц.

В Минздраве отметили, что дополнительное финансирование позволит покрыть предварительные и строительные этапы реализации проектов.

В частности, речь идет о проведении технико-экономических исследований, экологически-социальных оценок, разработке проектной и тендерной документации, осуществлении строительно-монтажных работ, техническом надзоре, а также закупке современного медицинского и лабораторного оборудования.

Отбор конкретных заведений для реализации мероприятий будет производиться после окончательного подтверждения наличия финансирования.

Напомним, Украина получила 46,1 млн. евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры.