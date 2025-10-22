В Киеве развернули мобильные котельные для обогрева трех больниц после вражеской атаки

В Киеве развернули мобильные передвижные котельные в трех медицинских учреждениях, чтобы снабдить их теплом после вражеской атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Мобильные комплексы будут обеспечивать медучреждения теплоснабжением на период, пока городские службы будут ликвидировать последствия вражеских обстрелов и восстанавливать поврежденную тепловую инфраструктуру города.

Они расположены в Печерском и Голосеевском районах – Перинатальном центре по ул. Предславинской, Киевской городской клинической больницы №12 на ул. Профессора Подвысоцкого и Киевской городской клинической больницы №10 на Голосеевском проспекте.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что работники коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" оперативно транспортировали и развернули передвижные котельные на местах, снабдив их необходимым запасом топлива.

Котельные работают на дизельном топливе, что гарантирует их полную автономность в течение длительного времени, а тепловая мощность каждой из них составляет 600 кВт. По словам Пантелеева, теплоснабжение в эти заведения будет осуществляться, пока будут продолжаться ликвидационные работы и не стабилизируется ситуация с централизованным теплоснабжением.

Фото: КГГА

Он добавил, что котельные также транспортированы в несколько других заведений, где происходит переподключение к другим сетям. В этих случаях котельные выполняют роль уже второго резервного источника, поскольку речь идет о стационарах, операционных и реанимационных отделениях.

К работе подготовлены уже 53 мобильных передвижных котельных.

Напомним, из-за масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру на утро 22 октября в Киеве и большинстве регионов Украины применены аварийные отключения света.