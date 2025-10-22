У Києві розгорнули мобільні котельні для обігріву трьох лікарень після ворожої атаки

У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні у трьох медичних закладах, щоб забезпечити їх теплом після ворожої атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Мобільні комплекси забезпечуватимуть медустанови теплопостачанням на період, поки міські служби будуть ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу та відновлювати пошкоджену теплову інфраструктуру міста.

Вони розташовані у Печерському та Голосіївському районах – Перинатальному центрі на вул. Предславинській, Київській міській клінічній лікарні № 12 на вул. Професора Підвисоцького та Київській міській клінічній лікарні № 10 на Голосіївському проспекті.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що працівники комунального підприємства "Київтеплоенерго" оперативно транспортували та розгорнули пересувні котельні на місцях, забезпечивши їх необхідним запасом палива.

Котельні працюють на дизельному пальному, що гарантує їхню повну автономність протягом тривалого часу, а теплова потужність кожної з них становить 600 кВт. За словами Пантелеєва, теплопостачання в ці заклади буде здійснюватися доти, доки триватимуть ліквідаційні роботи і не стабілізується ситуація з централізованим теплопостачанням.

Фото: КМДА

Він додав, що котельні також транспортовані до кількох інших закладів, де наразі відбувається перепідключення до інших мереж. У цих випадках котельні виконують роль уже другого резервного джерела, оскільки йдеться про стаціонари, операційні та реанімаційні відділення.

До роботи підготовлені вже 53 мобільні пересувні котельні.

Нагадаємо, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у Києві та більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.