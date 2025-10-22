Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві розгорнули мобільні котельні для обігріву трьох лікарень після ворожої атаки

мобільні пересувні котельні
До роботи підготовлені вже 53 мобільні пересувні котельні. / КМДА

У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні у трьох медичних закладах, щоб забезпечити їх теплом після ворожої атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Мобільні комплекси забезпечуватимуть медустанови теплопостачанням на період, поки міські служби будуть ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу та відновлювати пошкоджену теплову інфраструктуру міста.  

Вони розташовані у Печерському та Голосіївському районах – Перинатальному центрі на вул. Предславинській, Київській міській клінічній лікарні № 12 на вул. Професора Підвисоцького та Київській міській клінічній лікарні № 10 на Голосіївському проспекті.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що працівники комунального підприємства "Київтеплоенерго" оперативно транспортували та розгорнули пересувні котельні на місцях, забезпечивши їх необхідним запасом палива.

Котельні працюють на дизельному пальному, що гарантує їхню повну автономність протягом тривалого часу, а теплова потужність кожної з них становить 600 кВт. За словами Пантелеєва, теплопостачання в ці заклади буде здійснюватися доти, доки триватимуть ліквідаційні роботи і не стабілізується ситуація з централізованим теплопостачанням.

Фото 2 — У Києві розгорнули мобільні котельні для обігріву трьох лікарень після ворожої атаки
Фото: КМДА

Він додав, що котельні також транспортовані до кількох інших закладів, де наразі відбувається перепідключення до інших мереж. У цих випадках котельні виконують роль уже другого резервного джерела, оскільки йдеться про стаціонари, операційні та реанімаційні відділення.

До роботи підготовлені вже 53 мобільні пересувні котельні.

Нагадаємо, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у Києві та більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.

Автор:
Тетяна Бесараб