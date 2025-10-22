У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла - Міненерго

22 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В Міненерго запевняють, що енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів.

Повідомляється, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Міненерго закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему.

Як повідомив ДТЕК, у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – зазначила група.

Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Такі ж графіки діяють для мешканців Сумщини та Полтавщини.