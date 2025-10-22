Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла - Міненерго

електроенергія
Майже по всій Україні введено екстрені відключення світлв / Depositphotos

22 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру  у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В Міненерго запевняють, що енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів.

Повідомляється, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Міненерго закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему.

 Як повідомив ДТЕК, у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – зазначила група.

Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Такі ж графіки діяють для мешканців Сумщини та Полтавщини

Автор:
Світлана Манько