В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света — Минэнерго

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру 22 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Минэнерго уверяют, что энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям.

Сообщается, что аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, что помогает снизить нагрузку на систему.

Как сообщил ДТЭК, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", – отметила группа.

Также о графиках аварийных отключений предупредил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Такие же графики действуют для жителей Сумщины да Полтавщины .