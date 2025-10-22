Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света — Минэнерго

электроэнергия
Почти по всей Украине введены экстренные отключения светов. / Depositphotos

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру 22 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Минэнерго уверяют, что энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям.

Сообщается, что аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, что помогает снизить нагрузку на систему.

Как сообщил   ДТЭК, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", – отметила группа.

Также о графиках аварийных отключений   предупредил   начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Такие же графики действуют для жителей   Сумщины   да   Полтавщины .

Автор:
Светлана Манько