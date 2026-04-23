Минэкономики совместно с ООН запускают проект возобновления лесов с бюджетом свыше $5,4 млн

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) открывают проект по восстановлению лесных ландшафтов. Инициатива финансируется при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ). Бюджет инициативы составляет 5,4 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель – воспроизводство экосистем, развитие агролесомелиоративных систем и внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами. Это позволит преодолеть деградацию земель и повысить климатическую устойчивость.

По данным экспертов, из-за пожаров, обстрелов, минирования и химического загрязнения в Украине повреждено около 2,9 млн гектаров лесов. Значительная часть территорий остается недоступной, что усложняет мониторинг и хозяйственную деятельность. Разрушения негативно влияют на биоразнообразие, водные ресурсы, сельское хозяйство и состояние общин.

"Восстановление лесных ландшафтов – это не только ответ на разрушения, вызванные войной, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Для нас это приоритетная задача", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Глава Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова подчеркнула, что проект поможет сформировать системный подход к восстановлению природных ресурсов. Это подразумевает усиление институциональной способности и обновление методов управления лесами.

Новая инициатива учитывает опыт сотрудничества ФАО и ГЭФ в 2017-2023 годах. Тогда были внедрены практики устойчивого управления на площади более 248 тысяч гектаров. Текущая программа сосредоточена на следующих ключевых направлениях: развитие лесных систем; улучшение мониторинга экосистем; усиление климатической стойкости территорий.

Напомним, ГП "Леса Украины" проводит цифровизацию картографических материалов и обучение инженеров по отводу и таксации лесосек. Для проведения точных измерений предприятие использует приемники GNSS.