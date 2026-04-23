Минэкономики совместно с ООН запускают проект возобновления лесов с бюджетом свыше $5,4 млн

Тарас Высоцкий, Шахноза Муминова, представители ФАО
Минэкономики и ФАО запускают проект по восстановлению лесов / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) открывают проект по восстановлению лесных ландшафтов. Инициатива финансируется при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ). Бюджет инициативы составляет 5,4 млн долларов.

Основная цель – воспроизводство экосистем, развитие агролесомелиоративных систем и внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами. Это позволит преодолеть деградацию земель и повысить климатическую устойчивость.

По данным экспертов, из-за пожаров, обстрелов, минирования и химического загрязнения в Украине повреждено около 2,9 млн гектаров лесов. Значительная часть территорий остается недоступной, что усложняет мониторинг и хозяйственную деятельность. Разрушения негативно влияют на биоразнообразие, водные ресурсы, сельское хозяйство и состояние общин.

"Восстановление лесных ландшафтов – это не только ответ на разрушения, вызванные войной, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Для нас это приоритетная задача", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Глава Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова подчеркнула, что проект поможет сформировать системный подход к восстановлению природных ресурсов. Это подразумевает усиление институциональной способности и обновление методов управления лесами.

Новая инициатива учитывает опыт сотрудничества ФАО и ГЭФ в 2017-2023 годах. Тогда были внедрены практики устойчивого управления на площади более 248 тысяч гектаров. Текущая программа сосредоточена на следующих ключевых направлениях: развитие лесных систем; улучшение мониторинга экосистем; усиление климатической стойкости территорий.

Напомним, ГП "Леса Украины" проводит цифровизацию картографических материалов и обучение инженеров по отводу и таксации лесосек. Для проведения точных измерений предприятие использует приемники GNSS.

