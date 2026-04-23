Мінекономіки спільно з ООН запускають проєкт відновлення лісів з бюджетом понад $ 5,4 млн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) розпочинають проєкт із відновлення лісових ландшафтів. Ініціатива фінансується за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Бюджет ініціативи становить 5,4 млн доларів.

Основна мета – відтворення екосистем, розвиток агролісомеліоративних систем та впровадження сталих практик управління природними ресурсами. Це дозволить подолати деградацію земель та підвищити кліматичну стійкість.

За даними експертів, через пожежі, обстріли, мінування та хімічне забруднення в Україні пошкоджено близько 2,9 млн гектарів лісів. Значна частина територій залишається недоступною, що ускладнює моніторинг та господарську діяльність. Руйнування негативно впливають на біорізноманіття, водні ресурси, сільське господарство та стан громад.

"Відновлення лісових ландшафтів – це не лише відповідь на руйнування, спричинені війною, а й стратегічна інвестиція в майбутнє країни. Для нас це пріоритетне завдання", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Голова Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова підкреслила, що проєкт допоможе сформувати системний підхід до відновлення природних ресурсів. Це передбачає посилення інституційної спроможності та оновлення методів управління лісами.

Нова ініціатива враховує досвід співпраці ФАО та ГЕФ у 2017-2023 роках. Тоді було впроваджено практики сталого управління на площі понад 248 тисяч гектарів. Поточна програма зосереджена на таких ключових напрямках: розвиток лісових систем; покращення моніторингу екосистем; посилення кліматичної стійкості територій.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" проводить цифровізацію картографічних матеріалів та навчання інженерів з відведення і таксації лісосік. Для проведення точних вимірювань підприємство використовує GNSS-приймачі.