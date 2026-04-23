В Украине установили новые предельные цены на электроэнергию: что изменится с 1 мая

Регулятор принял решение о повышении ценовых планок на энергорынке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии с 1 мая 2026 года.

Изменения касаются рынка "за сутки вперед" (РДН), внутрисуточного рынка (ВДР) и балансирующего рынка.

Соответствующее постановление было проголосовано на заседании комиссии 23 апреля 2026 года.

Новые ценовые ограничения

  • На рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке: максимальная предельная цена – 15 000,00 грн/МВт·ч на все часы; минимальная предельная цена – 10,00 грн/МВтч на все часы.
  • На балансирующем рынке: максимальная предельная цена – 17 000,00 грн/МВтч на все часы; минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВтч на все часы.

"Пересмотр граничных цен должен создать условия для стабильной работы рынка в условиях дефицита генерации, а также повысить заинтересованность импортеров в поставках электроэнергии для покрытия пикового спроса", - отметили в комиссии.

Напомним, в январе НКРЭКУ приняло решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Автор:
Татьяна Бессараб