В Україні встановили нові граничні ціни на електроенергію: що зміниться з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії з 1 травня 2026 року.

Зміни стосуються ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобового ринку (ВДР) та балансуючого ринку.

Відповідна постанова була проголосована на засіданні комісії 23 квітня 2026 року. Нові тарифи запроваджуються вже з початку травня.

Нові цінові обмеження

На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальна гранична ціна – 15 000,00 грн/МВт·год на всі години; мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год на всі години.

На балансуючому ринку: максимальна гранична ціна – 17 000,00 грн/МВт·год на всі години; мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год на всі години.

"Перегляд граничних цін має створити умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту генерації, а також підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії для покриття пікового попиту", - зазначили у комісії.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.