НКРЕКП ініціює перегляд граничних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) винесла на засідання 7 квітня 2026 року питання щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії. Відповідний пункт включено до порядку денного, оприлюдненого на сайті регулятора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Як повідомили у комісії, йдеться про запуск процедури перегляду прайс-кепів з урахуванням поточної ситуації на ринку та звернень його учасників. При цьому наголошується, що остаточне рішення ухвалюватиметься після обговорення та врахування позицій усіх заінтересованих сторін.

У регуляторі підкреслюють, що можливі зміни мають забезпечити баланс інтересів споживачів і виробників, а також стабільну роботу енергосистеми.

Наразі в проєкті постанови зберігаються чинні рівні граничних цін. Після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня ринок із 1 квітня повернувся до прайс-кепів, встановлених у 2025 році. Зокрема, на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку ціни коливаються від 5,6 тис. грн/МВт·год у нічні години до 15 тис. грн/МВт·год у вечірній пік.

Питання перегляду прайс-кепів активізувалося на тлі звернень бізнесу. Представники когенераційного сектору під час нещодавньої зустрічі з Міністерство енергетики України заявляли, що чинні обмеження не покривають собівартість виробництва для газової генерації та стримують інвестиції в нові потужності.

Раніше також лунали оцінки, що діючі цінові обмеження можуть ускладнювати імпорт електроенергії та роботу окремих видів генерації, що впливає на баланс ринку.

Очікується, що обговорення в НКРЕКП стане першим етапом у перегляді підходів до ціноутворення на ринку електроенергії в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.