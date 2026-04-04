Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НКРЕКП ініціює перегляд граничних цін на електроенергію

НКРЕКП розгляне перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) винесла на засідання 7 квітня 2026 року питання щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії. Відповідний пункт включено до порядку денного, оприлюдненого на сайті регулятора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Як повідомили у комісії, йдеться про запуск процедури перегляду прайс-кепів з урахуванням поточної ситуації на ринку та звернень його учасників. При цьому наголошується, що остаточне рішення ухвалюватиметься після обговорення та врахування позицій усіх заінтересованих сторін.

У регуляторі підкреслюють, що можливі зміни мають забезпечити баланс інтересів споживачів і виробників, а також стабільну роботу енергосистеми.

Наразі в проєкті постанови зберігаються чинні рівні граничних цін. Після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня ринок із 1 квітня повернувся до прайс-кепів, встановлених у 2025 році. Зокрема, на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку ціни коливаються від 5,6 тис. грн/МВт·год у нічні години до 15 тис. грн/МВт·год у вечірній пік.

Питання перегляду прайс-кепів активізувалося на тлі звернень бізнесу. Представники когенераційного сектору під час нещодавньої зустрічі з Міністерство енергетики України заявляли, що чинні обмеження не покривають собівартість виробництва для газової генерації та стримують інвестиції в нові потужності.

Раніше також лунали оцінки, що діючі цінові обмеження можуть ускладнювати імпорт електроенергії та роботу окремих видів генерації, що впливає на баланс ринку.

Очікується, що обговорення в НКРЕКП стане першим етапом у перегляді підходів до ціноутворення на ринку електроенергії в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Автор:
Тетяна Гойденко