Ціни за електроенергію для бізнесу зросуть вдвічі: енергокомпанії бояться неплатежів

Січень і лютий можуть стати місяцями пікових цін на електроенергію для бізнесу. Через перегляд обмеження верхньої границі максимальних цін (прайс-кепів) і тарифів на передачу та розподіл електроенергії кінцева вартість у рахунках для компаній ризикує зрости до двох разів, а постачальники вже відчувають фінансовий тиск.

За словами аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової, підвищення граничних цін на ринку у січні співпало зі зростанням тарифів на розподіл та передачу електроенергії, яке відбулося з 1 січня. Це спричинить значне здорожчання у платіжках, які отримає бізнес за січень і лютий.

"Якщо говорити про малий бізнес, який отримує так звану універсальну послугу від регіональних постачальників, для нього середня ціна в січні та лютому складе приблизно 15–17 грн за кВт-год. До цього ціна, залежно від місяця, була близько 7–9 гривень, тобто зростання може відбутися вдвічі", — говорить Орлова.

Вона додала, що для великого бізнесу, який здебільшого закуповує імпортовану електроенергію, ціни можуть бути навіть вищими. При цьому вона зауважила, що у січні та лютому ціни на електроенергію для бізнесу будуть піковими, але вже у квітні прайс-кепи можуть бути переглянуті, тож можна буде очікувати зниження ціни.

Ціновий шок б'є не тільки по споживачах, а й по постачальниках енергії

За словами генерального директора постачальника електроенергії компанії YASNO Сергія Коваленка, через те, що НКРЕКП підвищила прайс-кепи, ціна електроенергії на ринку істотно зросла, що суттєво вплинуло насамперед на споживачів.

"Ми проаналізували споживання наших клієнтів і бачимо, що, окрім зростання ціни в січні 2026 року порівняно з груднем 2025-го, є ще й збільшення обсягів споживання. Тобто найімовірніше, що наші клієнти за січень отримають вищі рахунки за електроенергію, ніж за грудень минулого року", — зауважив топменеджер.

При цьому він не уточнив, наскільки суттєвим може бути таке зростання. Однак зазначив, що YASNO працює з різними типами бізнес-клієнтів. Якщо говорити про постачання за вільними цінами (ПВЦ), то ціна електроенергії для бізнес-клієнтів прив’язана до показників РДН у формулі ПВЦ, тому зростання ринку автоматично призводить до подорожчання кінцевої вартості. Водночас рахунки залежать не лише від ціни, а й від фактичного споживання: чим воно вище, тим, відповідно, більші рахунки.

Крім того, топменеджер додав, що зараз постачальники електроенергії опинилися під найбільшим фінансовим тиском. Зростання ринкової ціни означає, що електроенергію потрібно купувати вже за новими, значно вищими ставками, тоді як у бізнес-планах закладалися старі цінові рівні.

Ключовими труднощами для постачальників є касові розриви. Частина клієнтів працює за авансовими платежами (сплаченими до підвищення цін), інші — за постоплатою. А постачальник несе витрати одразу, а отримує кошти із запізненням.

Також проблемою є підвищені ризики неплатежів, оскільки в період цінових шоків кількість затримок платежів традиційно зростає. Крім цього, зараз постачальникам електроенергії потрібне перекредитування або пошук додаткових ресурсів, щоб виконати зобов’язання перед ринком та клієнтами.

"Простіше кажучи, витрати постачальника зростають миттєво, а доходи — ні, що створює відчутний фінансовий тиск", — зауважив Коваленко.

НКРЕКП до квітня підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії

Нагадаємо, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг 16 січня ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Згідно з постановою, граничні ціни встановлені на наступному рівні:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальна ціна тепер становить 15 тисяч грн/МВт·год, а мінімальна — 10 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку верхня планка піднялася ще вище — до 16 тисяч грн/МВт·год, тоді як мінімум зафіксовано на рівні 0,01 грн/МВт·год.

Такі заходи покликані стабілізувати енергосистему та забезпечити її гнучкість у найскладніший зимовий період.

Тарифи на передачу та розподіл електроенергії зросли з 1 січня

З 1 січня 2026 починають діяти нові тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії від "Укренерго", а також нові тарифи на розподіл електроенергії від "обленерго". Відповідні постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила на початку грудня 2025.

Зростання тарифів на передачу електроенергії заплановано у два етапи. З 1 січня 2026 тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії зростає на 4% — до 713,68 грн/МВт-год, а з 1 квітня тариф також зросте на 4% та становитиме 742,91 грн/МВт-год.

Так такрифи Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

з 1 січня —427,14 грн/МВт·год;

з 1 квітня — 378,49 грн/МВт·год.

Надбавка в тарифі на електроенергію, що буде спрямована на фінансування “зелених” тарифів встановлена на рівні:

з 1 січня — 358,25 грн/МВт·год;

з 1 квітня — 360,34 грн/МВт·год.

З 1 січня також діють нові тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за стимулюючим регулюванням (RAB) та методологією "Витрати+". Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу "Укренерго".

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%. Для великих підприємств, які підключені до ліній з напругою 27,5 кВ і вище тарифи зростуть до 12%, а для підприємств які підключені до ліній з напругою нижче 27,5 кВ — 2%. На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.