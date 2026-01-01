Тарифи на передачу та розподіл електроенергії зросли: як це вплине на платіжки бізнесу у 2026

З 1 січня 2026 починають діяти нові тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії від "Укренерго", а також нові тарифи на розподіл електроенергії від "обленерго". Відповідні постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила на початку грудня 2025.

Тариф на електроенергію для бізнесу формується з трьох складників: ціна електроенергії від постачальника, яка залежить від біржової, а також тариф на передачу електроенергії та тариф на її розподіл. Таким чином здорожчання двох компонентів викличе збільшення загальної суми в платіжці, яку бізнес отримає наприкінці місяця.

Як зросли тарифи "Укренерго"

Зростання тарифів на передачу електроенергії заплановано у два етапи. З 1 січня 2026 тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії зростає на 4% — до 713,68 грн/МВт-год, а з 1 квітня тариф також зросте на 4% та становитиме 742,91 грн/МВт-год.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

з 1 січня —427,14 грн/МВт·год;

з 1 квітня — 378,49 грн/МВт·год.

Надбавка в тарифі на електроенергію, що буде спрямована на фінансування “зелених” тарифів встановлена на рівні:

з 1 січня — 358,25 грн/МВт·год;

з 1 квітня — 360,34 грн/МВт·год.

Як змінилися тарифи "обленерго"

З 1 січня також діють нові тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за стимулюючим регулюванням (RAB) та методологією "Витрати+". Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу "Укренерго".

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%. Для великих підприємств, які підключені до ліній з напругою 27,5 кВ і вище тарифи зростуть до 12%, а для підприємств які підключені до ліній з напругою нижче 27,5 кВ — 2%. На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

Чи зміняться тарифи для населення

Тарифи на електроенергію під час опалювального сезону залишаться незмінними. Наприкінці жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня. Таким чином побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн/кВт-год.