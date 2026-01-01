Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тарифи на передачу та розподіл електроенергії зросли: як це вплине на платіжки бізнесу у 2026

тарифи на електроенергію
Тариф на електроенергію для бізнесу формується з трьох складників: ціна електроенергії від постачальника, яка залежить від біржової, а також тариф на передачу електроенергії та тариф на її розподіл / Freepik

З 1 січня 2026 починають діяти нові тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії від "Укренерго", а також нові тарифи на розподіл електроенергії від "обленерго". Відповідні постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила на початку грудня 2025.

Тариф на електроенергію для бізнесу формується з трьох складників: ціна електроенергії від постачальника, яка залежить від біржової, а також тариф на передачу електроенергії та тариф на її розподіл. Таким чином здорожчання двох компонентів викличе збільшення загальної суми в платіжці, яку бізнес отримає наприкінці місяця.

Як зросли тарифи "Укренерго"

Зростання тарифів на передачу електроенергії заплановано у два етапи. З 1 січня 2026 тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії зростає на 4% — до 713,68 грн/МВт-год, а з 1 квітня тариф також зросте на 4% та становитиме 742,91 грн/МВт-год.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

  • з 1 січня  —427,14 грн/МВт·год; 
  • з 1 квітня — 378,49 грн/МВт·год.

Надбавка в тарифі на електроенергію, що буде спрямована на фінансування “зелених” тарифів встановлена на рівні:

  • з 1 січня — 358,25 грн/МВт·год; 
  • з 1 квітня — 360,34 грн/МВт·год.

Як змінилися тарифи "обленерго"

З 1 січня також діють нові тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за стимулюючим регулюванням (RAB) та методологією "Витрати+". Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу "Укренерго".

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%. Для великих підприємств, які підключені до ліній з напругою 27,5 кВ і вище тарифи зростуть до 12%, а для підприємств які підключені до ліній з напругою нижче 27,5 кВ — 2%. На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

Чи зміняться тарифи для населення

Тарифи на електроенергію під час опалювального сезону залишаться незмінними. Наприкінці жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня. Таким чином побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн/кВт-год.

Автор:
Степан Крьока