Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,16

EUR

49,33

49,17

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НКРЕКП підвищує тарифи обленерго на 2026 рік у два етапи

обленерго
НКРЕКП ухвалила тарифи обленерго на 2026 рік / Depositphotos

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Як зміняться ціни для різних класів споживачів

НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за: стимулюючим регулюванням (RAB), методологією "Витрати+".

Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК "Укренерго":

  • 1 етап - з 1 січня 2026 року; 
  • 2 етап - з 1 квітня 2026 року.

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:

  • для 1 класу — до 12%; 
  • для 2 класу — 2%.

На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

Як повідомлялося, НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня.

Автор:
Ольга Опенько