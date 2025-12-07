НКРЕКП підвищує тарифи обленерго на 2026 рік у два етапи

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Як зміняться ціни для різних класів споживачів

НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за: стимулюючим регулюванням (RAB), методологією "Витрати+".

Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК "Укренерго":

1 етап - з 1 січня 2026 року;

2 етап - з 1 квітня 2026 року.

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:

для 1 класу — до 12%;

для 2 класу — 2%.

На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

Як повідомлялося, НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня.