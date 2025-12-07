НКРЭКУ повышает тарифы облэнерго на 2026 год в два этапа

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы операторов системы распределения на 2026 год. Повышение тарифов запланировано в два этапа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Как изменятся цены для разных классов потребителей

НКРЭКУ утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР), работающих по: стимулирующему регулированию (RAB), методологии "Расходы+".

Повышение тарифов будет поэтапным, аналогично тарифу НЭК "Укрэнерго":

1 этап – с 1 января 2026 года;

2 этап – с 1 апреля 2026 года.

Средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2%:

для 1 класса – до 12%;

для 2 класса – 2%.

На 2 этапе повышение тарифов составит 0,2%.

Как сообщалось, НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч – с 1 апреля.