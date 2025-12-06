В 2026 году в Украине повысятся тарифы на передачу электроэнергии – решение НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии на 4% - до 713,68 грн с 1 января 2026 года.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение принято на заседании регулятора 5 декабря, сообщает "Укринформ".

С 1 апреля 2026 года тариф на передачу электроэнергии будет составлять 742,91 грн/МВт·час.

В то же время тарифная составляющая во исполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников:

с 1 января следующего года составит 358,25 грн/МВт·ч;

с 1 апреля – 360,34 грн/МВт·час.

Для предприятий "зеленой" металлургии тариф на передачу электроэнергии установлен:

с 1 января 2026 года на уровне 427,14 грн/МВт·ч;

с 1 апреля – 378,49 грн/МВт·час.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на диспетчерское управление на 11,2%, установив его с 1 января 2026 года на уровне 110,03 грн/МВт·час.

Напомним, регулятор повысил тарифы на распределение электроэнергии для ряда компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) с 1 сентября 2025 года.