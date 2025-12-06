Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В 2026 році в Україні підвищаться тарифи на передачу електроенергії – рішення НКРЕКП

електроенергія
Передача електроенергії "Укренерго"подорожчає / Shutterstock

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії на 4% - до 713,68 грн з 1 січня 2026 року. 

Як пише Delo.ua, відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 5 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Зазанчається, що з 1 квітня 2026 року тариф на передачу електроенергії становитиме 742,91 грн/МВт·год.

Водночас тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел:

  • з 1 січня наступного року становитиме 358,25 грн/МВт·год; 
  • з 1 квітня – 360,34 грн/МВт·год.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

  • з 1 січня 2026 року на рівні 427,14 грн/МВт·год; 
  • з 1 квітня – 378,49 грн/МВт·год.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на диспетчерське управління на 11,2%, встановивши його з 1 січня 2026 року на рівні 110,03 грн/МВт·год.

Нагадаємо, регулятор підвищив тарифи на розподіл електроенергії для низки компаній-операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) з 1 вересня 2025 року. 

Автор:
Ольга Опенько