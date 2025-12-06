В 2026 році в Україні підвищаться тарифи на передачу електроенергії – рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії на 4% - до 713,68 грн з 1 січня 2026 року.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 5 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Зазанчається, що з 1 квітня 2026 року тариф на передачу електроенергії становитиме 742,91 грн/МВт·год.

Водночас тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел:

з 1 січня наступного року становитиме 358,25 грн/МВт·год;

з 1 квітня – 360,34 грн/МВт·год.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

з 1 січня 2026 року на рівні 427,14 грн/МВт·год;

з 1 квітня – 378,49 грн/МВт·год.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на диспетчерське управління на 11,2%, встановивши його з 1 січня 2026 року на рівні 110,03 грн/МВт·год.

Нагадаємо, регулятор підвищив тарифи на розподіл електроенергії для низки компаній-операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) з 1 вересня 2025 року.