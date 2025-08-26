В Україні підвищили тарифи на розподіл електроенергії для обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на розподіл електроенергії для низки компаній-операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) з 1 вересня 2025 року.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 26 серпня, повідомляє ExPro.

Рішення вступає в силу з 1 вересня 2025 року.

Зазначається, що головною передумовою для цього була необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону.

Тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги зросли в середньому на 14%, для другого класу напруги - на 23%.

Найбільше можуть зрости тарифи для таких ОСР, як "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". Найменше — для "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".

Також, з 1 жовтня планується переглянути тарифи на розподіл для компаній, які працюють у прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про "Запоріжжяобленерго", "Миколаївобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" та ПЕЕМ ЦЕК.

На засіданні 26 серпня НКРЕКП були схвалені відповідні проєкти постанов.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП ухвалила рішення суттєво підвищити граничні ціни на електроенергію у вечірні години максимального навантаження. Ціни зростуть у 1,6 раза – з 9 000 до 15 000 грн/МВтгод на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), і з 10 000 до 16 000 грн/МВтгод – на балансуючому ринку (БР).