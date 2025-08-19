Тарифна політика на ринку електроенергії та десятки мільярдів боргів

В умовах воєнного стану енергетична галузь України стикається з численними викликами, серед яких — циклічна заборгованість між учасниками ринку. Накопичення боргів, зокрема між операторами системи розподілу (ОСР, "обленерго") та НЕК “Укренерго”, створює додатковий тиск на балансуючий ринок електричної енергії, що призводить до поглиблення фінансового дефіциту та ставить під загрозу стабільність функціонування енергосистеми країни в цілому.

Боргова криза між операторами

Як зазначали в Енергорегуляторі, станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку — понад 14 млрд грн. Тобто, сумарно борг операторів систем розподілу перед "Укренерго" — понад 20 млрд грн.

З огляду на цю проблему в НКРЕКП планують переглянути тарифи на розподіл для низки компаній з вересня поточного року. Попередньо, може йтися про середнє зростання на 13% для першого класу напруги та на 23% для другого класу напруги. Ці кошти ОСР мають пріоритетно спрямовувати на оплату зобов’язань перед оператором системи передачі та виконання заходів, спрямованих на підготовку до проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років. Найбільше можуть зрости тарифи для таких ОСР, як Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго. Найменше — для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго.

Фактично, таке можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів. Частка тарифів ОСП та ОСР у загальній вартості електроенергії для бізнесу в Україні становить приблизно 10-20%. Таким чином, зростання для бізнесу буде несуттєвим, адже суттєвою складовою кінцевої вартості і надалі лишатиметься складова закупівлі електроенергії як товару.

Окремо слід наголосити, що на тариф для населення ці зміни жодним чином не вплинуть.

Чому на борги не можна закрити очі?

Наявна в енергосекторі циклічна заборгованість гальмує ряд процесів, зокрема, і інвестиції у нову генерацію та у розбудову мереж. "Головною" компанією на українському ринку електроенергії залишається НЕК "Укренерго", від фінансового стану якої залежить і робота всієї системи в цілому. Наразі на ОСП є суттєве боргове навантаження. По-перше, йдеться про неплатників за тарифами на передачу та диспетчеризацію. По-друге, поки непомітні зсуви у заборгованості на балансуючому ринку. Борг перед НЕК вже майже сягає 39 млрд грн, а перед учасниками ринку – 15,6 млрд грн. Попри заяви про "розв'язання проблеми", на цьому сегменті борги наразі тільки зростають. І по-третє, виплати за ПСО для виробників електроенергії з ВДЕ. Станом на середину поточного року борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за відповідну послугу перевищував 15 млрд грн.

Таким чином, дофінансування тарифів ОСР — один з інструментів, який буде застосовано для розв'язання боргової проблеми, принаймні її частини на кілька десятків мільярдів.