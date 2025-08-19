Тарифная политика на рынке электроэнергии и десятки миллиардов долгов

В условиях военного положения энергетическая отрасль Украины сталкивается с многочисленными вызовами, среди которых циклическая задолженность между участниками рынка. Накопление долгов, в частности, между операторами системы распределения (ОСР, "облэнерго") и НЭК "Укрэнерго", создает дополнительное давление на балансирующий рынок электрической энергии, что приводит к углублению финансового дефицита и ставит под угрозу стабильность функционирования энергосистемы страны в целом.

Долговой кризис между операторами

Как отмечали в Энергорегуляторе, на июнь 2025 года задолженность компаний-облэнерго перед "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии составила примерно 3 млрд грн, за услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению — 3,8 млрд грн, а долг ОСР на балансирующем рынке — более 14 млрд грн. То есть суммарно долг операторов систем распределения перед "Укрэнерго" — более 20 млрд грн.

Учитывая эту проблему, в НКРЭКУ планируют пересмотреть тарифы на распределение для ряда компаний с сентября текущего года. Предварительно речь может идти о среднем росте на 13% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения. Эти средства должны приоритетно направлять на оплату обязательств перед оператором системы передачи и выполнения мероприятий, направленных на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026 годов. Более всего могут вырасти тарифы для таких ОСР, как Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. Меньше всего — для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.

Фактически, такое возможное повышение не повлечет за собой резкое повышение цен для конечных потребителей. Доля тарифов ОСП и ОСР в общей стоимости электроэнергии для бизнеса в Украине составляет около 10-20%. Таким образом, рост для бизнеса будет несущественным, ведь существенной составляющей конечной стоимости и в дальнейшем будет оставаться составляющая закупки электроэнергии как товара.

Отдельно следует отметить, что на тариф для населения эти изменения никак не повлияют.

Почему на долги нельзя закрыть глаза?

Имеющаяся в энергосекторе циклическая задолженность тормозит ряд процессов, в частности, и инвестиции в новое поколение и в развитие сетей. "Главной" компанией на украинском рынке электроэнергии остается НЭК "Укрэнерго", от финансового положения которой зависит и работа всей системы в целом. Сейчас на ОСП существенная долговая нагрузка. Во-первых, речь идет о неплательщиках по тарифам на передачу и диспетчеризацию. Во-вторых, пока незаметны оползни в задолженности на балансирующем рынке. Долг перед НЭК уже почти достигает 39 млрд. грн., а перед участниками рынка – 15,6 млрд. грн. Несмотря на заявления о "решении проблемы", на этом сегменте долги только растут. И в-третьих, выплаты за ПСО для производителей электроэнергии по ВИЭ. По состоянию на середину текущего года долг Укрэнерго перед Гарантированным покупателем за соответствующую услугу превышал 15 млрд грн.

Таким образом, дофинансирование тарифов ОСР — один из инструментов, который будет применен для решения долговой проблемы, по крайней мере, ее части на несколько десятков миллиардов.