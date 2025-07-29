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НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів із трьома країнами ЄС

електромережі
НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів. / Freepik

29 липня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), ухвалила постанову "Про погодження правил довгострокового розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів України", що стосується перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

За інформацією, наданою НЕК "Укренерго", оператори систем передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії домовилися про впровадження середньострокового (місячного) спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на українських кордонах на базі електронної аукціонної платформи Joint Allocation Office (JAO).

"Це рішення розширює можливості для експортно-імпортних операцій з електроенергією через міждержавні перетини з країнами-членами Енергетичного Співтовариства та зміцнює енергетичну безпеку та стабільність енергосистеми України", — зазначили в НКРЕКП.

Крім того, як зауважив регулятор, вказане рішення підтверджує стратегічну орієнтацію НКРЕКП на адаптацію регуляторної політики до європейських стандартів.

"Впровадження скоординованого місячного механізму розподілу пропускної спроможності через платформу JAO відкриває доступ до торгівлі електричною енергією зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією на нових, більш сприятливих для України умовах", — наголосили в Нацкомісії.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення суттєво підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію у вечірні години максимального навантаження.

Автор:
Тетяна Ковальчук