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У квітні НКРЕКП видала три ліцензії на зберігання енергії: які компанії отримали дозвіл

електроенергія
У квітні три компанії отримали ліцензії на зберігання енергії. / Freepik

З початку квітня 2025 року три компанії отримали ліцензії на здійснення діяльності зі зберігання енергії. Відповідні рішення були прийняті на засіданнях Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у формі відкритого слухання 8, 15 та 22 квітня.

Про це повідомляє ExPro.

Нові ліцензії отримали наступні компанії:

  • ТОВ "УЗЕ Стрий-1" (входить в структуру концерну "Галнафтогаз" Віталія Антонова) 8 квітня отримало відповідну ліцензію. Керівником компанії є Олег Демків, засновник – "ОККО Драйв". На спецаукціоні на 5-річні контракти РПЧ “УЗЕ Стрий-1” була одним із переможців. Раніше "ОККО" ввів в експлуатацію установку зберігання енергії на 20 МВт; 
  • ТОВ "Зорянська БЕСС" отримала ліцензію на зберігання енергії 15 квітня (компанія входить в структури Групи KNESS. Керівником є Олег Бендас. Компанія також є одним із переможців спецаукціону "Укренерго" на допоміжні послуги; 
  • ТОВ "Захід Сторедж Енерго" отримала ліцензію на зберігання енергії 22 квітня. Керівником та засновником компанії є Заріна Асадова, яка також володію "Сторедж Інвест" та "Інтеграл Сторедж".

Раніше вже ліцензії на зберігання енергії отримували такі компанії як ТОВ "Будпауер" (засновником якої є KNESS, а кінцевими бенефіціарами — Шакалов Сергій та Дідіченко Євген) та "Інтеграл Сторедж".

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що НКРЕКП видала ще одну ліцензію на діяльність з агрегації на ринку електроенергії. Її отримала компанія "Павер Трейдінг". 

Автор:
Тетяна Ковальчук