В апреле НКРЭКУ выдала три лицензии на хранение энергии: какие компании получили разрешение

С начала апреля 2025 года три компании получили лицензии на осуществление деятельности по хранению энергии. Соответствующие решения были приняты на заседаниях Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в форме открытого слушания 8, 15 и 22 апреля.

Об этомсообщает ExPro.

Новые лицензии получили следующие компании:

ООО "УЗЕ Стрый-1" (входит в структуру концерна "Галнефтегаз" Виталия Антонова) 8 апреля получило соответствующую лицензию. Руководителем компании является Олег Демкив, учредитель – "ОККО Драйв". На спецаукционе на 5-летние контракты РПЧ "УЗЕ Стрый-1" была одним из победителей. Ранее "ОККО" ввел в эксплуатацию установку хранения энергии на 20 МВт;

(входит в структуру концерна "Галнефтегаз" Виталия Антонова) 8 апреля получило соответствующую лицензию. Руководителем компании является Олег Демкив, учредитель – "ОККО Драйв". На спецаукционе на 5-летние контракты РПЧ "УЗЕ Стрый-1" была одним из победителей. Ранее "ОККО" ввел в эксплуатацию установку хранения энергии на 20 МВт; ООО "Зорянская БЭСС" получила лицензию на хранение энергии 15 апреля (компания входит в структуры Группы KNESS. Руководителем является Олег Бендас. Компания также является одним из победителей спецаукциона "Укрэнерго" на вспомогательные услуги;

получила лицензию на хранение энергии 15 апреля (компания входит в структуры Группы KNESS. Руководителем является Олег Бендас. Компания также является одним из победителей спецаукциона "Укрэнерго" на вспомогательные услуги; ООО "Запад Сторедж Энерго" получило лицензию на хранение энергии 22 апреля. Руководителем и основателем компании является Зарина Асадова, которая также владеет "Сторедж Инвест" и "Интеграл Сторедж".

Ранее уже лицензии на хранение энергии получали такие компании как ООО "Будпауэр" ( учредителем которой является KNESS , а конечными бенефициарами - Шакалов Сергей и Дидиченко Евгений ) и "Интеграл Сторедж".

Напомним, 31 марта сообщалось, что НКРЭКУ выдала еще одну лицензию на деятельность по агрегации на рынке электроэнергии. Ее получила компания "Павер Трейдинг".