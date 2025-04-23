Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Наличный курс:

USD

41,35

41,20

EUR

47,80

47,54

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В апреле НКРЭКУ выдала три лицензии на хранение энергии: какие компании получили разрешение

электроэнергия
В апреле три компании получили лицензии на хранение энергии. / Freepik

С начала апреля 2025 года три компании получили лицензии на осуществление деятельности по хранению энергии. Соответствующие решения были приняты на заседаниях Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в форме открытого слушания 8, 15 и 22 апреля.

Об этомсообщает ExPro.

Новые лицензии получили следующие компании:

  • ООО "УЗЕ Стрый-1" (входит в структуру концерна "Галнефтегаз" Виталия Антонова) 8 апреля получило соответствующую лицензию. Руководителем компании является Олег Демкив, учредитель – "ОККО Драйв". На спецаукционе на 5-летние контракты РПЧ "УЗЕ Стрый-1" была одним из победителей. Ранее "ОККО" ввел в эксплуатацию установку хранения энергии на 20 МВт;
  • ООО "Зорянская БЭСС" получила лицензию на хранение энергии 15 апреля (компания входит в структуры Группы KNESS. Руководителем является Олег Бендас. Компания также является одним из победителей спецаукциона "Укрэнерго" на вспомогательные услуги;
  • ООО "Запад Сторедж Энерго" получило лицензию на хранение энергии 22 апреля. Руководителем и основателем компании является Зарина Асадова, которая также владеет "Сторедж Инвест" и "Интеграл Сторедж".

Ранее уже лицензии на хранение энергии получали такие компании как ООО "Будпауэр" ( учредителем которой является KNESS , а конечными бенефициарами - Шакалов Сергей и Дидиченко Евгений ) и "Интеграл Сторедж".

Напомним, 31 марта сообщалось, что НКРЭКУ выдала еще одну лицензию на деятельность по агрегации на рынке электроэнергии. Ее получила компания "Павер Трейдинг".

Автор:
Татьяна Ковальчук