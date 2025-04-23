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В апреле НКРЭКУ выдала три лицензии на хранение энергии: какие компании получили разрешение
С начала апреля 2025 года три компании получили лицензии на осуществление деятельности по хранению энергии. Соответствующие решения были приняты на заседаниях Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в форме открытого слушания 8, 15 и 22 апреля.
Об этомсообщает ExPro.
Новые лицензии получили следующие компании:
- ООО "УЗЕ Стрый-1" (входит в структуру концерна "Галнефтегаз" Виталия Антонова) 8 апреля получило соответствующую лицензию. Руководителем компании является Олег Демкив, учредитель – "ОККО Драйв". На спецаукционе на 5-летние контракты РПЧ "УЗЕ Стрый-1" была одним из победителей. Ранее "ОККО" ввел в эксплуатацию установку хранения энергии на 20 МВт;
- ООО "Зорянская БЭСС" получила лицензию на хранение энергии 15 апреля (компания входит в структуры Группы KNESS. Руководителем является Олег Бендас. Компания также является одним из победителей спецаукциона "Укрэнерго" на вспомогательные услуги;
- ООО "Запад Сторедж Энерго" получило лицензию на хранение энергии 22 апреля. Руководителем и основателем компании является Зарина Асадова, которая также владеет "Сторедж Инвест" и "Интеграл Сторедж".
Ранее уже лицензии на хранение энергии получали такие компании как ООО "Будпауэр" ( учредителем которой является KNESS , а конечными бенефициарами - Шакалов Сергей и Дидиченко Евгений ) и "Интеграл Сторедж".
Напомним, 31 марта сообщалось, что НКРЭКУ выдала еще одну лицензию на деятельность по агрегации на рынке электроэнергии. Ее получила компания "Павер Трейдинг".