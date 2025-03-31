НКРЭКУ выдала еще одну лицензию на агрегацию на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала еще одну лицензию на деятельность по агрегации на рынке электроэнергии. Ее получила компания "Павер Трейдинг".

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Об этом идет речь на сайте регулятора.

Как отмечается, чтобы получить лицензию, нужно уплатить взнос в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующего на день принятия этого постановления, которое должно быть внесено на счет Государственной казначейской службы Украины.

Непредставление в НКРЭКУ копии документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии в течение десяти рабочих дней со дня обнародования этого решения, может служить основанием для принятия НКРЭКУ решения о приостановлении действия лицензии.

Что известно о "Павер Трейдинге"

По данным аналитической системы YouControl, руководителем и конечным бенефициаром ООО "Павер Трейдинг" является Василиса Цмоканыч. Компания была создана в 2021 году. Чистый доход от реализации в 2024 году составил 1,6 млрд грн.

Что такое агрегация

Агрегация на рынке электроэнергии, согласно Закону №3220-IX от 30 июня 2023 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и "зеленой" трансформации энергетической системы Украины", это деятельность по управлению мощностью распределенных объектов производства, потребления или хранения электрической энергии с целью купли-продажи электрической энергии, предоставления услуг Агрегатор, то есть компания, имеющая соответствующую лицензию, объединяет эти объекты в единую систему для участия в балансировке энергосистемы.

Ранее НКРЭКУ опубликовала перечень участников рынка электроэнергии, для которых временно останавливаются исполнительные действия на период военного положения в Украине. В перечень включены участники рынка электроэнергии, относительно которых временно, на период действия военного положения в Украине, останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений.