НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію у вечірній пік в 1,6 раза

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення суттєво підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію у вечірні години максимального навантаження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Енергореформу.

Згідно з постановою, ухваленою 25 липня, з 31 липня 2025 року ціни зростуть у 1,6 раза – з 9 000 до 15 000 грн/МВтгод на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), і з 10 000 до 16 000 грн/МВтгод – на балансуючому ринку (БР).

Це стосується часової зони з 17:00 до 23:00, яка є піковою за споживанням. В інші години доби граничні ціни залишаються незмінними.

Рішення було ухвалене під час відкритого засідання. Регулятор аргументує зміну необхідністю покращити економічні умови для генерації електроенергії в пікові години, коли система стикається з найбільшим навантаженням, особливо в умовах обмежених можливостей енергетичного балансу через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

До змін, згідно з попередньою постановою від 27 травня 2025 року №796, граничні ціни на РДН і ВДР становили:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт*год,

з 07:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт*год,

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт*год.

Мінімальний прайс-кеп залишався на рівні 10 грн/МВт*год.

Для балансуючого ринку до підвищення діяли такі межі:

з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт*год,

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 грн/МВт*год,

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт*год.

Після 31 липня граничні ціни у вечірній зоні (17:00–23:00) зростуть до 15 000 грн/МВтгод на РДН/ВДР і до 16 000 грн/МВтгод на БР. Інші часові проміжки не зазнають змін.

Очікується, що рішення дозволить забезпечити стабільнішу генерацію в найнапруженіші години доби, але також потенційно вплине на витрати великих споживачів електроенергії, зокрема підприємств.

Нагадаємо, протягом перших шести місяців 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей — 84 МВт вітрової енергетики, 101,4 МВт — сонячних електростанцій промислового типу, а ще 84 МВт — це СЕС, встановлені в приватних домогосподарствах.