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Уряд визначився з ціною на електроенергію для населення: скільки коштуватиме кіловат

лінії електропередач
Кабмін вирішив не підвищувати тариф на електроенергію. Фото: Freepik

Кабінет Міністрів України продовжив дію положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року. Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною - 4,32 грн/кВт-год.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

"Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.

"Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зауважимо,  31 травня 2024 року Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Раніше повідомлялося, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. 

Нагадаємо,  Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.

Автор:
Світлана Манько