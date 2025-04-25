В НБУ розповіли, коли зростуть тарифи на газ, опалення і гарячу воду

В 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишатимуться на чинному рівні, проте вже з 2026 року очікується поступове коригування тарифів, що має привести їх до економічно обґрунтованого рівня.

Про це повідомив Національний банк України в оновленому Інфляційному звіті.

Разом з тим, невизначеність щодо термінів і масштабів перегляду енергетичних тарифів становить суттєвий ризик для інфляційного прогнозу.

Зазначається, що подальше відтермінування рішень про їх підвищення призведе до нижчих інфляційних показників, проте водночас сприятиме накопиченню квазіфіскальних дисбалансів і погіршенню фінансового стану державних енергетичних компаній.

Також це підвищуватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, знижуватиме інвестиційний потенціал галузі й лише відтерміновуватиме зростання цін.

Натомість швидке й суттєве зростання вартості енергоносіїв, спрямоване на усунення дисбалансів у секторі, призведе до посилення інфляційного тиску в період перегляду тарифів та зумовить потребу у збільшенні бюджетних витрат на субсидії для населення.

Прогноз також враховує можливість подальшого підвищення акцизів та поступового коригування тарифів на житлово-комунальні послуги у наступні роки. Однак строки та параметри цих рішень залишаються невизначеними й є ризиком для точності інфляційного прогнозу.

Додамо, що до 30 квітня 2026 року "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.

Що стосується цін на воду, то НКРЕКП розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.