Перший облводоканал в Україні переходить на погодинний графік подачі води через скрутну ситуацію

У квітні "Рівнеоблводоканал" готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години, а це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

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Про це повідомляє "Рівнеоблводоканал".

Відтягували цей крок, як могли

Зазначається, що такий "неприємний сюрприз, який вже скоро чекає на споживачів підприємства, намагалися відтягнути".

На підприємстві розуміють, що такий крок досить непопулярний і створить незручності для мешканців Рівного, але іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалася, не бачать.

Повідомляється, що подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час.

"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", - пояснює в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль.

За його словами, нині економічно обґрунтований тариф мав би бути 57 грн. 07 коп. за куб водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій, особливо для населення, яке складає левову частку споживачів послуг. Втім, саме для населення діючий тариф дуже далекий від реалій, бо досі залишається на довоєнному рівні (2021 року) і складає із ПДВ 32 грн. 60 коп.

Борг "Рівнеоблводоканалу"перевалив за 115 млн грн

Наголошується, що підприємство, відповідно до порядку формування тарифів, постійно надає в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) усі необхідні документи із розрахунками і регулятор постійно затверджує новий, економічно обґрунтований для всіх тариф. Але через постанову уряду, яка рекомендує на час дії воєнного стану не піднімати вартість комунальних послуг для населення, ця категорія споживачів і далі платить за старими тарифами.

"Незважаючи на те, що населення розраховується із нами за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг "Рівнеоблводоканалу" вже перевалив за 115 мільйонів гривень. Із них близько 70 мільйонів – це борг за електроенергію, а решта 45 мільйонів - борг підприємства перед "Рівнеазотом" за очистку стоків. Із такими боргами, як розумієте, навіть ті 20 мільйонів гривень, які на 2025 рік передбачила нам Рівненська обласна рада, ситуацію кардинально не змінять. Єдиним виходом, який дозволить нам бодай трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення, - підсумував Грухаль.

Зауважимо, українські водоканали мають близько 1 мільярда гривень боргів зі сплати ПДВ та спеціальних податків.

Тарифи на воду

НКРЕКП розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Тарифи на водопостачання та водовідведення для населення планували переглянути. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення "ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом", після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.