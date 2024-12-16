Водоканали України заборгували близько 1 мільярда гривень

Українські водоканали мають близько 1 мільярда гривень боргів зі сплати ПДВ та спеціальних податків.

Про це повідомив директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь, пише "Укрінформ".

"Заборгованість по податках, йдеться про ПДВ та спеціальні податки, у наших підприємств становить близько 1 мільярда гривень", - підкреслив Шкінь.

За його словами, ще близько 2 мільярдів гривень водоканали заборгували за кредитами Світового банку. При цьому валовий дохід усіх підприємств водно-каналізаційного господарства становить близько 35 мільярдів гривень.

Як наголосив Шкінь, чинні тарифи водоканалів покривають собівартість послуг тільки на 70%.

Нагадаємо, 10 грудня уряд затвердив критерії для теплопостачальників та водоканалів, борги яких можуть бути реструктуризовані. Право на реструктуризацію боргів матимуть теплопостачальні підприємства та водоканали, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом, а також ті, що розташовані на території активних бойових дій.

Своєю чергою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Зауважимо, тарифи на водопостачання та водовідведення для населення планували переглянути. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення "ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом", після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.