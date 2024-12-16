Водоканалы Украины задолжали около 1 миллиарда гривен

Украинские водоканалы имеют около 1 миллиарда гривен долгов по уплате НДС и специальных налогов.

Об этом сообщил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь, пишет "Укринформ".

"Задолженность по налогам, речь идет о НДС и специальных налоги, у наших предприятий составляет около 1 миллиарда гривен", — подчеркнул Шкинь.

По его словам, еще около 2 миллиардов гривен водоканалы задолжали по кредитам Всемирного банка. При этом валовой доход всех предприятий водно-канализационного хозяйства составляет около 35 млрд. грн.

Как отметил Шкинь, действующие тарифы водоканалов покрывают себестоимость услуг только на 70%.

Напомним, 10 декабря правительство утвердило критерии для теплопоставщиков и водоканалов, долги которых могут быть реструктуризированы. Право на реструктуризацию долгов будут иметь теплоснабжающие предприятия и водоканалы, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом, а также расположенные на территории активных боевых действий.

В свою очередь, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала пересмотр тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 1 января 2025 года.

Заметим, что тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения планировали пересмотреть. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством", после чего регулятор отменил предыдущее решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.