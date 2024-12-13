В Днепропетровской области построят фильтровальную станцию для общин, которые остались без воды из-за подрыва Каховской ГЭС

В Днепропетровской области планируют восстановить централизованное водоснабжение в населенные пункты Томаковской и Мировской общин для 30 тысяч человек, которые уже более двух лет находятся без стабильного водоснабжения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Среди долгосрочных мероприятий, которые обсуждали во время встречи председателя Агентства восстановления Сергея Сухомлина, профильного заместителя Константина Ковальчука с руководителями общин, местных и областных водоканалов, международными партнерами, был проект строительства фильтровальной станции для Томаковской и Мировской общин, которая будет забирать воду из водопровода "Запорожье - Томаковка – Марганец".

Кулеба отметил, что важно построить не только водопровод, который доведет воду до домов, но и подойти комплексно к водоподготовке и очистным сооружениям, которые обеспечат людей качественной водой.

Он отметил, что на сегодняшний день вода в населенные пункты подвозится.

"Ради реализации проекта будем привлекать опыт и помощь международных партнеров", — добавил министр.

Напомним, Кабинет министров выделил 64,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для Днепровской ОВА с целью поддержки предприятий водоснабжения и водоотведения в условиях военного положения.

Также добавим, что после подрыва Каховской ГЭС правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Кроме того, было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.