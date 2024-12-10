Разрушение Каховской ГЭС: правительство выделило 64,8 млн грн на водоснабжение Никополя, Марганца и Покрова

Кабинет министров Украины выделил 64,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для Днепровской ОВА с целью поддержки предприятий водоснабжения и водоотведения в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Россия разрушила Каховскую ГЭС, что привело к серьезным проблемам с водоснабжением в близлежащих районах. Государство уже выделило значительные ресурсы для их решения, но сейчас предприятия, которые снабжают водой жителей Марганца, Никополя и Покрова, нуждаются в дополнительной поддержке.

Правительство приняло решение выделить из резервного фонда госбюджета более 64,8 млн грн, которые будут направлены на поддержку коммунальных предприятий, отметил замминистра экономики Виталий Киндратов.

Какие коммунальные предприятия получат средства

Согласно решению Кабинета Министров средства направят следующим коммунальным предприятиям:

· "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Марганецкого городского совета" — 27,16 млн грн;

· "Покровское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" – 26,55 млн грн;

· "Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства никопольского городского совета" — 11,29 млн грн;

Помощь выделяется на условиях возвращения после окончания действия военного положения.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС в ряд выделил 120 млн. грн. для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.