Руйнування Каховської ГЕС: уряд виділив 64,8 млн грн на водозабезпечення Нікополя, Марганця та Покрова

Кабінет міністрів України виділив 64,8 млн грн з резервного фонду держбюджету для Дніпровської ОВА з метою підтримки підприємств водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, що Росія зруйнувала Каховську ГЕС, що призвело до серйозних проблем із водопостачанням у прилеглих районах. Держава вже виділила значні ресурси для їх вирішення, але зараз підприємства, які забезпечують водою жителів Марганця, Нікополя та Покрова, потребують додаткової підтримки.

Уряд ухвалив рішення виділити з резервного фонду держбюджету понад 64,8 млн грн, які будуть спрямовані на підтримку комунальних підприємств, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Які комунальні підприємства отримають кошти

Згідно з рішенням Кабінету міністрів кошти спрямують таким комунальним підприємствам:

· "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради" - 27,16 млн грн;

· "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" - 26,55 млн грн;

· "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства нікопольської міської ради" - 11,29 млн грн;

Допомога виділяється на умовах повернення після закінчення дії воєнного стану.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.