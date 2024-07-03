В Херсонской области вернули водоснабжение для 6000 жителей

В Высокопольской общине Херсонской области более шести тысяч жителей получили доступ к качественному водоснабжению.

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Там пояснили, что водопроводные сети населенных пунктов были повреждены оккупантами, из-за чего единственным источником питьевой воды в Высокополье был подвоз.

"Для восстановления системы водоснабжения эксперты-инженеры организации Южная стратегия развития Southern Development Strategy разработали комплексные решения. Пробурили скважину, установили помпу производительностью 12 куб. м в час и водонапорную башню объемом 15 кубов", - говорится в сообщении.

Фото: Херсонская ОГА

Кроме того, отмечается, что благотворители передали местному коммунальному хозяйству материалы для обустройства уличных водопроводов протяженностью около 7 километров.

Напомним, в июне с помощью правительства Чехии в Широковской общине Днепропетровской области запустили современную очистную станцию.

Также сообщалось, что "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

А в мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нити магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".