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В Херсонской области вернули водоснабжение для 6000 жителей
В Высокопольской общине Херсонской области более шести тысяч жителей получили доступ к качественному водоснабжению.
Там пояснили, что водопроводные сети населенных пунктов были повреждены оккупантами, из-за чего единственным источником питьевой воды в Высокополье был подвоз.
"Для восстановления системы водоснабжения эксперты-инженеры организации Южная стратегия развития Southern Development Strategy разработали комплексные решения. Пробурили скважину, установили помпу производительностью 12 куб. м в час и водонапорную башню объемом 15 кубов", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что благотворители передали местному коммунальному хозяйству материалы для обустройства уличных водопроводов протяженностью около 7 километров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, в июне с помощью правительства Чехии в Широковской общине Днепропетровской области запустили современную очистную станцию.
Также сообщалось, что "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.
А в мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нити магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".