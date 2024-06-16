Современная очистная станция заработала на Днепропетровщине (ФОТО)

Современную очистную станцию запустили в Широковской общине Днепропетровской области. Реализовать проект помогло правительство Чехии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Современную очистную станцию запустили на Криворожье. Ее обустроили в Широковской общине. Чтобы при любых условиях у местных был доступ к питьевой воде", - отметил Лысак.

По его словам, 13 таких установок заработают в районе.

Оборудование установят в Апостоловской, Глеюватской, Гречаноподовской и Девладовской общинах. А еще – Зеленодольской, Карповской, Лозоватской, Новолатовской, Нивотрудовской, Софиевской.

С реализацией проекта помогает Правительство Чехии.

"После подрыва россиянами Каховской ГЭС начали переговоры. Партнеры взяли на себя закупку оборудования. Его транспортировка и монтаж. Обучили и ответственных на местах. Более 20 специалистов уже знают, как с ним справляться, обслуживать", - подчеркнул Лысак.

На Днепропетровщине запустили очередной участок водопровода "Ингулец - Южное водохранилище"

В мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".

Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.