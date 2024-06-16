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Современная очистная станция заработала на Днепропетровщине (ФОТО)
Современную очистную станцию запустили в Широковской общине Днепропетровской области. Реализовать проект помогло правительство Чехии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Современную очистную станцию запустили на Криворожье. Ее обустроили в Широковской общине. Чтобы при любых условиях у местных был доступ к питьевой воде", - отметил Лысак.
По его словам, 13 таких установок заработают в районе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Оборудование установят в Апостоловской, Глеюватской, Гречаноподовской и Девладовской общинах. А еще – Зеленодольской, Карповской, Лозоватской, Новолатовской, Нивотрудовской, Софиевской.
С реализацией проекта помогает Правительство Чехии.
"После подрыва россиянами Каховской ГЭС начали переговоры. Партнеры взяли на себя закупку оборудования. Его транспортировка и монтаж. Обучили и ответственных на местах. Более 20 специалистов уже знают, как с ним справляться, обслуживать", - подчеркнул Лысак.
На Днепропетровщине запустили очередной участок водопровода "Ингулец - Южное водохранилище"
В мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".
Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.
Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.
Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.