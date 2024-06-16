Сучасна очисна станція запрацювала на Дніпропетровщині (ФОТО)

Сучасну очисну станцію запустили у Широківській громаді Дніпропетровської області. Реалізувати проєкт допоміг уряд Чехії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сучасну очисну станцію запустили на Криворіжжі. Її облаштували у Широківській громаді. Аби за будь-яких умов у місцевих був доступ до питної води", - зауважив Лисак.

Фото: Телеграм / Сергій Лисак Фото: Телеграм / Сергій Лисак Фото: Телеграм / Сергій Лисак Фото: Телеграм / Сергій Лисак

За його словами, 13 таких установок запрацює в районі.

Обладнання встановлять в Апостолівській, Глеюватській, Гречаноподівській та Девладівській громадах. А ще – Зеленодольській, Карпівській, Лозуватській, Новолатівській, Нивотрудівській, Софіївській.

З реалізацією проєкту допомагає Уряд Чехії.

"Після підриву росіянами Каховської ГЕС почали перемовини. Партнери взяли на себе закупівлю обладнання. Його транспортування та монтаж. Навчили й відповідальних на місцях. Більш ніж 20 фахівців вже знають, як з ним поратися, обслуговувати", - підкреслив Лисак.

На Дніпропетровщині запустили чергову ділянку водогону "Інгулець – Південне водосховище"

У травні в Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище".

Враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч м³ води на добу.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Уряд тоді виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.