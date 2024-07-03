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На Херсонщині повернули водопостачання для 6000 жителів
У Високопільській громаді Херсонської області понад шість тисяч мешканців отримали доступ до якісного водопостачання.
Там пояснили, що водогонні мережі населених пунктів були пошкоджені окупантами, через що єдиним джерелом питної води у Високопілля був підвіз.
"Для відновлення системи водопостачання експерти-інженери організації Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy розробили комплексні рішення. Пробурили свердловину, встановили помпу продуктивністю 12 куб. м на годину та водонапірну башту об’ємом 15 кубів", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що благодійники передали місцевому комунальному господарству матеріали для облаштування вуличних водогонів довжиною близько 7 кілометрів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, у червні за допомогою уряду Чехії у Широківській громаді Дніпропетровської області запустили сучасну очисну станцію.
Також повідомлялося, що "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.
А у травні в Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище".