На Херсонщині повернули водопостачання для 6000 жителів

У Високопільській громаді Херсонської області понад шість тисяч мешканців отримали доступ до якісного водопостачання.

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Там пояснили, що водогонні мережі населених пунктів були пошкоджені окупантами, через що єдиним джерелом питної води у Високопілля був підвіз.

"Для відновлення системи водопостачання експерти-інженери організації Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy розробили комплексні рішення. Пробурили свердловину, встановили помпу продуктивністю 12 куб. м на годину та водонапірну башту об’ємом 15 кубів", - йдеться в повідомленні.

Фото: Херсонська ОДА

Крім того зазначається, що благодійники передали місцевому комунальному господарству матеріали для облаштування вуличних водогонів довжиною близько 7 кілометрів.

Нагадаємо, у червні за допомогою уряду Чехії у Широківській громаді Дніпропетровської області запустили сучасну очисну станцію.

Також повідомлялося, що "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

А у травні в Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище".