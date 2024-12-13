На Дніпропетровщині збудують фільтрувальну станцію для громад, які залишились без води через підрив Каховської ГЕС

У Дніпропетровській області планують відновити централізоване водопостачання у населені пункти Томаківської та Мирівської громад для 30 тисяч людей, які вже більше двох років перебувають без стабільного водопостачання.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Серед довгострокових заходів, які обговорювали під час зустрічі голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, профільного заступника Костянтина Ковальчука із керівниками громад, місцевих та обласних водоканалів, міжнародними партнерами, був проєкт будівництва фільтрувальної станції для Томаківської та Мирівської громад, яка забиратиме воду із водогону "Запоріжжя – Томаківка – Марганець".

Кулеба зазначив, що важливо побудувати не тільки водогін, який доведе воду до будинків, а й підійти комплексно до водопідготовки та очисних споруд, які забезпечать людей якісною водою.

Він зауважив, що на сьогодні вода у населені пункти підвозиться.

"Задля реалізації проекту будемо залучати досвід та допомогу міжнародних партнерів", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 64,8 млн грн з резервного фонду держбюджету для Дніпровської ОВА з метою підтримки підприємств водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану.

Також додамо, що після підриву Каховської ГЕС уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Крім того було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.