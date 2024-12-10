Шмыгаль рассказал, какие предприятия получат право на реструктуризацию долгов

Право на реструктуризацию долгов получат предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом и расположены на территории активных боевых действий. Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Разрабатываем также алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга, что позволит снизить долговое давление на предприятия критической инфраструктуры в прифронтовых зонах, обеспечив успешное прохождение отопительного сезона , добавил глава правительства.

Отмечается, что сейчас почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детских садов — подключены к отоплению. Проблемными остаются Херсон, подвергающийся вражеским обстрелам, и Кривой Рог. В этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Напомним, Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.