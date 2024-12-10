Шмигаль розповів, які підприємства отримають право на реструктуризацію боргів

Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій. Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні Уряду. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Розробляємо також алгоритм подачі заявки на реструктуризацію боргу, що дозволить знизити борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури у прифронтових зонах, забезпечивши успішне проходження опалювального сезону, додав голова уряду.

Зазначається, що на даний момент майже 100% усіх об’єктів — житлових будинків, лікарень, шкіл, дитячих садків — підключені до опалення. Проблемними залишаються Херсон, який зазнає ворожих обстрілів, та Кривий Ріг. У цих містах продовжуються активні ремонтні та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.