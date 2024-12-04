Нацкомісія планує змінити тарифи на воду: кого торкнеться

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

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Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 4 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що з 1 січня пропонується встановити такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 7,29 грн;

ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 10,96 грн;

Чернівціводоканал - 11,13 грн;

Київводоканал - 10,94 грн;

Дніпроводоканал - 12,65 грн;

Житомирводоканал - 15,08 грн;

Черкасиводоканал - 12,07 грн;

Вінницяоблводоканал - 17,93 грн;

Харківводоканал - 14,66 грн.

Крім того, тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ) пропонується встановити:

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 18,54 грн;

Львівводоканал - 22,28 грн;

ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 25,84 грн;

Чернівціводоканал - 26,09 грн;

Київводоканал - 22,87 грн;

Дніпроводоканал - 26,05 грн;

Житомирводоканал - 29,17 грн;

Черкасиводоканал - 22,38 грн;

Вінницяоблводоканал - 30,64 грн;

Харківводоканал - 32,4 грн;

АТ "Укрзалізниця" - 44,05 грн.

Тариф на централізоване водовідведення для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 18,32 грн;

Львівводоканал - 12,23 грн;

ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 20,46 грн;

Чернівціводоканал - 12,8 грн;

Київводоканал - 18,78 грн;

Дніпроводоканал - 17,12 грн;

Житомирводоканал - 39,85 грн;

Черкасиводоканал - 19,52 грн;

Вінницяоблводоканал - 18,57 грн;

Харківводоканал - 16,33 грн;

АТ "Укрзалізниця" - 31,79 грн.

В НКРЕКП підкреслюють, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Зауважимо, тарифи на водопостачання та водовідведення для населення планували переглянути. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення "ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом", після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.