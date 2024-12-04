В уряді розповіли, що буде з тарифами на комунальні послуги впродовж опалювального сезону

Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Також українці можуть оформити субсидії для оплати комунальних послуг.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - заявив очільник уряду.

Він нагадав, що українці можуть оформити субсидії для оплати комунальних платежів. А з наступного року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина та сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень.

Також за умовами програми "Зимової єПідтримки", яка передбачає виплату однієї тисячі гривень, українці матимуть можливість витратити ці кошти на сплату комунальних послуг.

Шмигаль анонсував, що найближчим часом до цих програм додаватимуться нові.

Уряд має переглянути тарифи

Як йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, оприлюдненому у матеріалах п’ятого перегляду програми EFF для України, щойно дозволять умови, уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи на енергоносії, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни.

Очікується, що уряд ухвалить дорожню карту поступової лібералізації тарифів на газ та електроенергію із конкретними строками її реалізації на період післявоєнного стану.

Але до кінця жовтня 2024 року Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року. Для вирішення проблеми цієї заборгованості уряд повинен розробити нову методологію формування тарифу на опалення.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також уряд продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні, для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні.

А у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.