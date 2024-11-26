Субсидія для ВПО на оренду житла: коли запрацює та які умови

Внутрішньо переміщені особи, які сплачують за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави. Про це інформує урядовий портал.

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Зазначається, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму. Так, власникам житла, які здають його ВПО держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Відповідну суму фінансової допомоги буде нараховано на картковий рахунок орендодавця.

Які умови отримання субсидії на житло

В Україні запроваджено експериментальний проєкт з надання внутрішньо переміщеним особам субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення в дев'яти областях країни. Мова йде про неокуповані території Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, але саме там, де не ведуться бойові дії.

Умови надання субсидії:

· наявність договору найму;

· соціальний норматив площі найманого приміщення на кожну особу становить 13,65 кв. м, але не менше як 35,22 кв. м на сім'ю;

· видатки домогосподарства наймача​​ перевищують обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Зазначається, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме ВПО в отриманні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Delo.ua раніше повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проєкту з надання ВПО субсидії на оплату вартості оренди житлового приміщення. Відповідне рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства соціальної політики на засіданні 25 жовтня. Термін реалізації експерименту встановлено у два роки.