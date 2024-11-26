Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: когда заработает и какие условия

Внутренне перемещенные лица, платящие за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства. Об этом сообщает правительственный портал.

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Отмечается, что предоставление субсидии на аренду жилья будет возможно исключительно при условии оформления договора найма. Так, собственникам жилья, сдающим его ВПЛ, государство компенсирует часть налога на доходы физических лиц и военный сбор.

Соответствующая сумма финансовой помощи будет начислена на карточный счет арендодателя.

Какие условия получения субсидии на жилье

В Украине введен экспериментальный проект по предоставлению внутренне перемещенным лицам субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения в девяти областях страны. Речь идет о неоккупированных территориях Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, но именно там, где не ведутся боевые действия.

Условия предоставления субсидии:

· наличие договора найма;

· социальный норматив площади наемного помещения на каждое лицо составляет 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв. м на семью;

· расходы домохозяйства нанимателя превышают обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.

Отмечается, что предоставление субсидии по найму жилья нанимателю не будет ограничивать ВПЛ в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Delo.ua ранее сообщало, что Кабинет министров утвердил порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению ВПЛ субсидии на оплату стоимости аренды жилого помещения. Соответствующее решение правительство приняло по предложению Министерства социальной политики на заседании 25 октября. Срок реализации эксперимента установлен в два года.