Субсидия на неотапливаемый период: в ПФУ объяснили, кому нужно подать заявление

С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Для подавляющего большинства получателей они будут рассчитаны автоматически, однако есть категории людей, которые обязательно должны отдельно обратиться за назначением субсидии и на этот период. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что субсидии и льготы будут переназначены для подавляющего большинства из тех, кто получал их в отопительном периоде, автоматически. Однако если у этих людей изменились данные об их имущественном положении или составе семьи, то они должны предоставлять информацию в орган Фонда в течение 30 дней.

В то же время обязательно подать заявление и декларацию для начисления субсидии на неотапливаемый период необходимо, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

"Исключительно на основании обращения гражданина предоставляется на неотапливаемый сезон также жилищная субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взноса/платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн", – добавили в ПФУ.

Куда подавать документы на субсидию?

Подать документы на назначение субсидий и льгот можно несколькими способами:

обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, на адрес органа Фонда;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія";

обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.

Напомним, с 1 декабря 2022 года назначение и выплату жилищных субсидий и льгот в Украине осуществляет Пенсионный фонд. Раньше он только выплачивал их, а назначением занимались органы социальной защиты населения.