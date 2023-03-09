ПФУ будет проверять обоснованность выдачи больничных

Пенсионный фонд Украины будет проверять обоснованность выдачи и продления листов нетрудоспособности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Уточняем, что Кабинет Министров постановлением №185 утвердил соответствующий порядок. Согласно ему, решение о проверке было принято с целью контроля за обоснованностью формирования больничных, медицинских выводов о временной нетрудоспособности.

"Проверка листов нетрудоспособности проводится уполномоченными должностными лицами территориального органа ПФУ и/или уполномоченными врачами, перечень которых утверждается правлением ПФУ", - резюмировали в правительстве.

Таким образом, ПФУ должно предотвратить нецелевое использование средств. В 2022 году специалисты Фонда социального страхования Украины проверили 380 904 листка нетрудоспособности – было проведено 158 плановых и 1 832 внеплановых проверок учреждений здравоохранения, а также проверено 1 936 страхователей.

Это позволило предотвратить выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму более 3,6 млн гривен.

По-прежнему для расчета выплат страхователь должен подать заявление-расчет, содержащий данные о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Но с 1 января она подается не лично, а через созданный для этого интерфейс в личном кабинете страхователя на сайте е-услуг ПФУ.

Напомним, что с осени 2021 года украинская медицина полностью перешла на электронные больничные листы. Это должно помогать более эффективно бороться с коррупцией.

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