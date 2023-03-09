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ПФУ будет проверять обоснованность выдачи больничных
Пенсионный фонд Украины будет проверять обоснованность выдачи и продления листов нетрудоспособности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Уточняем, что Кабинет Министров постановлением №185 утвердил соответствующий порядок. Согласно ему, решение о проверке было принято с целью контроля за обоснованностью формирования больничных, медицинских выводов о временной нетрудоспособности.
"Проверка листов нетрудоспособности проводится уполномоченными должностными лицами территориального органа ПФУ и/или уполномоченными врачами, перечень которых утверждается правлением ПФУ", - резюмировали в правительстве.
Таким образом, ПФУ должно предотвратить нецелевое использование средств. В 2022 году специалисты Фонда социального страхования Украины проверили 380 904 листка нетрудоспособности – было проведено 158 плановых и 1 832 внеплановых проверок учреждений здравоохранения, а также проверено 1 936 страхователей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это позволило предотвратить выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму более 3,6 млн гривен.
По-прежнему для расчета выплат страхователь должен подать заявление-расчет, содержащий данные о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Но с 1 января она подается не лично, а через созданный для этого интерфейс в личном кабинете страхователя на сайте е-услуг ПФУ.
Напомним, что с осени 2021 года украинская медицина полностью перешла на электронные больничные листы. Это должно помогать более эффективно бороться с коррупцией.
Источник фото: ua.depositphotos.com