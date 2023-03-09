ПФУ перевірятиме обґрунтованість видачі лікарняних

Пенсійний фонд України перевірятиме обґрунтованість видачі та продовження листків непрацездатності. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Уточнюємо, що Кабінет міністрів постановою №185 затвердив відповідний порядок. Згідно з ним, рішення про перевірку прийняли з метою контролю за обґрунтованістю формування лікарняних, медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

"Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ", —резюмували в уряді.

Таким чином ПФУ має упередити нецільове використання коштів. У 2022 році фахівці Фонду соціального страхування України перевірили 380 904 листки непрацездатності – було проведено 158 планових і 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, а також перевірено 1 936 страхувальників.

Це дозволило упередити виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Як і раніше, для розрахунку виплат страхувальник має подати заяву-розрахунок, що містить дані про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їхніми видами. Але з 1 січня вона подається не особисто, а через створений для цього інтерфейс в особистому кабінеті страхувальника на сайті е-послуг ПФУ.

Нагадаємо, що з осені 2021 року українська медицина повністю перейшла на електронні лікарняні листи. Це має допомагати ефективніше боротися з корупцією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com